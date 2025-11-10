Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Opilý utekl od nehody
Policisté ho zanedlouho vypátrali a on se jim doznal.
Policisté na Trutnovsku a v Náchodě v průběhu víkendu řešili dva řidiče, kteří usedli za volant po požití velkého množství alkoholu, když dechové zkoušky ukázaly hodnoty 3,05 a 2,55 promile. Jeden z nich dokonce způsobil svým jednáním dopravní nehodu a z místa utekl!
DN v ÚpiciV pátek 7. listopadu 2025 po 21. hodině došlo v Úpici ke střetu dvou vozidel, přičemž 20letý řidič z vozidla Audi z místa utekl. Přivolaným policistům se ho však zanedlouho podařilo vypátrat v Palackého ulici, když si všimli mladíka, odpovídající popisu řidiče. Nejprve muž zapíral, avšak následně se přiznal k tomu, že řídil předmětné vozidlo, i to, že způsobil dopravní nehodu. S ním provedená dechová zkouška na alkohol ukázala hodnotu 2,55 promile a na výzvu k podrobení se odběru biologického materiálu se odmítl podrobit.
Tři osoby z druhého vozidla byly převezeny do nemocnice, kde byly ošetřeny.
Odhadnutá škoda na vozidlech byla vyčíslena na částku 160 tisíc korun.
Policisté lustrací řidiče zjistili, že má v několika případech již vysloven zákaz řízení motorových vozidel a to do května 2027 ale i to, že neměl k vozidlu uzavřeno pojištění odpovědnosti za způsobené škody.
Policisté v tomto případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a dále z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což řidiči hrozí tři roky vězení.
Druhého provinilce, 47letého cizince kontrolovali náchodští policisté při výkonu noční služby v centru města v neděli před půlnocí, když ho předepsaným způsobem zastavili v Myslbekově ulici. Na otázku policistů, zda požil před jízdou alkohol, uvedl, že nikoliv, avšak dechová zkouška ukázala pozitivní hodnotu 3,05 promile. Poté tedy muž na stejnou otázku odpověděl policistům, že pil pouze vodku.
Policisté ho zadrželi i jeho řidičský průkaz a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí jeden rok vězení.
Upozorňujeme řidiče, že v silničních kontrolách budeme i nadále intenzivně pokračovat, tedy dbejte silničního zákona.
por. Pižlová Šárka, DiS.
10.11.2025, 10:50