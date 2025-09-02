Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Opilý řidič zavinil nehodu
Po zajištění " nadýchal" více jak 3,2 promile.
Českokrumlovští dopravní policisté z včerejšího odpoledne vyšetřují dopravní nehodu pod vlivem alkoholu v Kaplici. Dle prvotního šetření zjistili, že řidič osobního vozidla tovární značky Volkswagen Transporter před půl čtvrtou jel v Kaplici po ulici Na Vyhlídce, kdy pravděpodobně vjel na obrubník, poté vjel do křižovatky s ulicí Českobudějovická, kde narazil do jedoucího osobního vozidla tovární značky Škoda Fabia. Poté z místa nehody ujel, až se ho díky pomoci náhodného svědka podařilo vypátrat v jiné ulici. Policisté z místního obvodního oddělení muže vyzvali k provedení testu na přítomnost návykové látky v dechu, kdy výsledek měření vykázal 3,2 promile. To potvrdil i po pár minutách opakovaný test.
Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Počet „hříšníků“, kteří usedají za volant či řídítka svých motorových vozidel v Jihočeském kraji nikterak neklesá a sami řidiči si mnohdy neuvědomují, že svou opileckou jízdou mohou někomu způsobit osobní tragédii.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
2. září 2025