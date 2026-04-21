Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Opilý řidič ujížděl policistům, zastaven byl až v poli
Policisté museli použít donucovací prostředky i služební zbraň.
V nočních hodinách v uplynulých dnech se policisté v Hradci Králové zabývali extrémně nebezpečnou jízdou řidiče osobního vozidla, který jel vysokou rychlostí městem a následně se pokusil policejní kontrole ujet.
Hlídka pohotovostního a eskortního oddělení si vozidla, jedoucího vysokou rychlostí, všimla krátce před druhou hodinou ranní v ulici Kydlinovská v Hradci Králové. Řidič nerespektoval výzvu k zastavení a začal ujíždět ulicemi města a následně i mimo město. Během jízdy opakovaně porušoval pravidla silničního provozu, projížděl křižovatkami na červený signál a dosahoval rychlostí až 160 km/h. Svou jízdou výrazně ohrožoval všechny účastníky silničního provozu.
Pronásledování pokračovalo i mimo město. Řidič sjel ze silnice a pokračoval v jízdě po zoraném poli v prostoru mezi Předměřicemi nad Labem, Smiřicemi a Světím. I nadále ignoroval opakované výzvy policistů k zastavení. Policisté se jej snažili opakovaně zastavit, avšak muž výzvy nadále ignoroval. Ve vozidle se nacházel pouze řidič, místa spolujezdců byla prázdná.
Vzhledem k tomu, že hrozilo, že by se vozidlo mohlo vrátit zpět na veřejnou komunikaci a pokračovat v extrémně nebezpečné jízdě, byli policisté nuceni přistoupit k razantnímu zákroku. Policista použil služební zbraň a několika výstřely mířenými na pneumatiky se pokusil o vyřazení vozidla z další jízdy. Pneumatiky byly prostřeleny, ale jelikož toto opatření nemělo okamžitý účinek, policisté následně vozidlo zastavili pomocí služebního vozidla kontrolovaným vytlačením ze směru jízdy (pit manévrem). Řidič byl poté zajištěn.
Bezprostředně po zákroku byl 38letý muž omezen na osobní svobodě formou zajištění a vyzván k dechové zkoušce. První měření prokázalo hodnotu 1,77 g/kg alkoholu v dechu, opakované měření následně hodnotu 1,82 g/kg alkoholu v dechu. Orientační test na přítomnost jiných návykových látek byl negativní.
Na základě výsledků dechových zkoušek byl muž následně zadržen podle trestního řádu a předán policistům k provedení dalších procesních úkonů. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.
Při policejním zákroku naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob.
Případ je kvalifikován jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
por. Bc. Martina Jandová
21.4.2026