Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opilý řidič o berlích nadával policistům a skončil na záchytce

ÚSTECKO - Agresivita muže se stupňovala. Pouta nestačila. Přišel na řadu i respirátor.

V sobotu večer, krátce před půl osmou, přijali policisté na tísňovou linku 158 oznámení o opilém muži, který měl o berlích přijet do místní hospody v Řehlovicích osobním vozidlem značky Škoda Fabia. Oznamovatel uvedl, že muž je častým návštěvníkem a že již několikrát pod vlivem alkoholu přijel a i odjel. Na místo byla ihned vyslána hlídka obvodního oddělení Trmice, která v okolí restaurace nalezla vozidlo odpovídající popisu. Přibližně ve 20:20 hodin si policisté všimli stejného vozidla, které odjíždělo z obce Řehlovice. Vozidlo bylo zastaveno za autobusovou zastávkou Řehlovice. Řidičem vozidla byl 49letý muž, který měl u sebe berle a na pravé noze ortézu – sdělil, že má zlomený kotník. Na výzvu se dobrovolně podrobil dechové zkoušce, která potvrdila silnou intoxikaci – přístroj naměřil hodnotu 2,74 promile alkoholu v dechu. Výsledek zkoušky vykazoval vzestupnou tendenci. Muž byl na místě zadržen. Ve vozidle měl psa a vůči zasahujícím policistům se muž začal chovat agresivně a vulgárně. Opakovaně policisty urážel hrubými výrazy. Vzhledem k narůstající agresivitě, nerespektování výzev a obavám o bezpečnost osob na místě byly ze strany policie použity donucovací prostředky. Muži byla nasazena pouta a byl posazen do služebního vozidla. Tam jeho agresivita ovšem dále eskalovala – začal kopat, plivat a pokračoval ve verbálních útocích na policisty. Hlídka mu nasadila respirátor a na místo byla přivolána další hlídka. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby byl muž připoután k transportnímu lůžku a pod policejním dohledem převezen do nemocnice k nezbytnému ošetření. Ani během transportu a vyšetření nešetřil urážkami vůči zdravotníkům a policistům. Po lékařském vyšetření byl zadržený muž eskortován na protialkoholní záchytnou stanici. Celou událostí se nyní zabývají kriminalisté. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a násilí proti úřední osobě.

Závěrem lze říci, že tento opilecký „dýchánek“ muže vyšel opravdu draho – nejen že čelí trestnímu stíhání, ale noc na záchytce ho vyšla na 4 000 korun.

Ústí nad Labem 3. června 2025

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem