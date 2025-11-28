Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilý řidič nezvládl zatáčku a narazil do stromu

Spolujezdec utrpěl zranění. 

Ve čtvrtek 27. listopadu 2025 krátce před jednou hodinou odpoledne došlo na silnici třetí třídy v katastru obce Bezdědovice k vážné dopravní nehodě. Řidič dodávkového vozidla Fiat Doblo Cargo jedoucí z Drahenického Málkova směrem na Paštiky nepřizpůsobil rychlost jízdy při projíždění levotočivé zatáčky. Vozidlo následně vyjelo vpravo mimo vozovku a narazilo do stromu. Po nárazu se automobil převrátil přes střechu a dopadl zpět na komunikaci. Při nehodě byl zraněn spolujezdec sedící na předním sedadle. Zdravotníci ho ještě před příjezdem dopravních policistů ze Strakonic letecky transportovali do nemocnice v Českých Budějovicích. Hlídka policie u řidiče na místě provedla dechovou zkoušku, která ukázala pozitivní výsledek – 2,45 promile alkoholu. 

Policie apeluje na všechny řidiče, aby nikdy neusedali za volant pod vlivem alkoholu. Ohrožují tím nejen svůj vlastní život, ale i životy ostatních účastníků silničního provozu.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
28. listopadu 2025

