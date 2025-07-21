Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opilý řidič naboural a odjel

Policie ho dopadla nedaleko místa nehody, měl téměř 3,5 promile alkoholu v krvi. 

Dne 19.8. 2025 přijali královéhradečtí policisté oznámení ohledně vozidla Citroen, které mělo v Hradci Králové narazit do zaparkovaného vozidla Peugeot a následně z místa dopravní nehody odjet, aniž by řidič učinil opatření daná mu zákonem.

Do pátrání po vozidlu a jeho řidiči se ihned zapojily dostupné hlídky v okolí. Zanedlouho předmětné vozidlo vypátrali policisté z Pohotovostního a eskortního oddělení odstavené v jedné z ulic nedaleko způsobené dopravní nehody.

Ve vozidle seděl na zadních sedadlech 48letý muž, který odpovídal popisu oznamovatele. Muž byl viditelně v „podroušeném stavu“, s policisty nespolupracoval, kdy nedbal opakovaných výzev policistů a neuposlechl jejich pokynů, aby z vozidla vystoupil. Z tohoto důvodu použili policisté donucovací prostředky.

S mužem byla provedena dechová zkouška, která ukázala hodnotu 3,40 promile a 3,48 promile alkoholu. Řidič byl dále vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve, kterému se dobrovolně podrobil.

Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky, policisté se i nadále případem zabývají.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

prap. Mgr. Martin Stránský
21. července 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 