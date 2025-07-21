Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Opilý řidič naboural a odjel
Policie ho dopadla nedaleko místa nehody, měl téměř 3,5 promile alkoholu v krvi.
Dne 19.8. 2025 přijali královéhradečtí policisté oznámení ohledně vozidla Citroen, které mělo v Hradci Králové narazit do zaparkovaného vozidla Peugeot a následně z místa dopravní nehody odjet, aniž by řidič učinil opatření daná mu zákonem.
Do pátrání po vozidlu a jeho řidiči se ihned zapojily dostupné hlídky v okolí. Zanedlouho předmětné vozidlo vypátrali policisté z Pohotovostního a eskortního oddělení odstavené v jedné z ulic nedaleko způsobené dopravní nehody.
Ve vozidle seděl na zadních sedadlech 48letý muž, který odpovídal popisu oznamovatele. Muž byl viditelně v „podroušeném stavu“, s policisty nespolupracoval, kdy nedbal opakovaných výzev policistů a neuposlechl jejich pokynů, aby z vozidla vystoupil. Z tohoto důvodu použili policisté donucovací prostředky.
S mužem byla provedena dechová zkouška, která ukázala hodnotu 3,40 promile a 3,48 promile alkoholu. Řidič byl dále vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve, kterému se dobrovolně podrobil.
Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky, policisté se i nadále případem zabývají.
V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
prap. Mgr. Martin Stránský
21. července 2025