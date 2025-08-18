Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Opilý řidič na dálnici
Muž nerespektoval nařízení soudu a skončil ve vazbě.
Do rozhodnutí soudu bude ve vazbě čekat devětačtyřicetiletý cizinec, který řídil vozidlo pod vlivem alkoholu na dálnici D46 mezi Brnem a Olomoucí.
V pondělí 11. srpna 2025 po osmnácté hodině jsme na linku 158 přijali oznámení o podezřelé jízdě řidiče vozidla Opel Vivaro na dálnici D46 ve směru z Prostějova na Olomouc. Oznamovatelka uvedla, že řidič jede vysokou rychlostí a místy blízko svodidel. Policejní hlídky vypátraly vozidlo během pár minut na čerpací stanici před Olomoucí. Řidič se následně podrobil dechovým zkouškám na alkohol, které byly pozitivní. Cizinec nadýchal bezmála dvě a půl promile alkoholu. Muž skončil na protialkoholní záchytné stanici v Olomouci.
Policisté dálničního oddělení Kocourovec mezitím zjistili, že řidič neřídil u nás pod vlivem alkoholu poprvé. V loňském roce mu za jízdu pod vlivem alkoholu Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou uložil zákaz řízení činnosti spočívající v v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání tří roků a zároveň jej vyhostil z území České republiky ve výměře dvou let.
Policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za které mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Obviněný muž skončil ve čtvrtek 14. srpna 2025 před Okresním soudem v Olomouci, který ve věci zatím nerozhodl, nařídil další soudní jednání na konec srpna a muže poslal do vazby.
por. Mgr. Libor Hejtman
18. srpna 2025