Opilý řidič havaroval
Při dechové zkoušce nadýchal 3,51 promile.
Policisté řeší případ silně opilého 32letého řidiče, který v sobotu večer havaroval v katastru obce Chabařovice na Ústecku. Na linku 158 nejprve zavolal svědek, který uvedl, že se nachází u kruhového objezdu v Přestanově, kde pomáhal jinému řidiči s proraženou pneumatikou. Přitom si všiml, že řidič je zjevně pod vlivem alkoholu. Když ho upozornil, že by neměl usedat za volant, muž do vozidla rychle nasedl a odjel směrem na Chabařovice. Dlouho ale nejel. Přibližně o několik minut později narazil do odstaveného vozidla, jehož řidič zde zastavil poté, co srazil srnu. V autě přitom měl své dvě malé děti a snažil se projíždějícího řidiče urputným máváním upozornit na své stojící vozidlo. Naštěstí při nehodě nebyl nidko zraněn. Policisté na místě u řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol. Výsledek byl šokující, měření ukázalo hodnotu 3,51 promile. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 230 tisíc korun.
Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu podle zákona hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Ústí nad Labem 16. března 2026
