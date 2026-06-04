Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Opilý muž usedl za volant opakovaně, skončil na záchytce
Po zákazu řízení nadýchal přes tři promile a znovu usedl za volant.
V neděli 1. června 2026 krátce po 22. hodině zastavila hlídka obvodního oddělení Jaroměř v ulici Žižkova osobní vozidlo značky Škoda Fabia, které odjíždělo od čerpací stanice. Vozidlo řídil 43letý muž.
Policisté u řidiče provedli dvě dechové zkoušky na alkohol. První ukázala hodnotu 2,18 ‰, druhá 2,29 ‰ alkoholu. Na místě mu proto zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Řidič policistům uvedl, že před jízdou vypil láhev tvrdého alkoholu a že již v minulosti měl kvůli alkoholu uložen zákaz řízení.
Krátce poté jsme však přijali oznámení, že muž znovu usedl za volant a z místa odjel. Hlídka proto neprodleně vyjela k místu jeho trvalého bydliště, kde nalezla vozidlo zaparkované před domem a muže sedícího na místě řidiče.
Opakované dechové zkoušky provedené mezi 22:57 a 23:10 hodin prokázaly hodnoty 2,86 ‰, 3,34 ‰ a 2,95 ‰ alkoholu. Vzhledem k vysoké míře ovlivnění alkoholem a jeho chování, kdy se neorientoval v čase ani prostoru a nebyl schopen koordinace pohybů, vznikla důvodná obava o jeho život a zdraví.
Policisté proto muže ve 23:20 hodin zajistili. Muž byl následně eskortován na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kde byl ve 23:40 hodin předán do péče lékaře.
Případem se jaroměřští policisté nadále zabývají. Muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.
4.6.2026
por. Jandová