Opilý havaroval, skončil v nemocnici

ZLÍNSKO: Přišel o řidičský průkaz.

V neděli krátce před půl osmou ráno havaroval ve Zlíně v místní části Kudlov pětatřicetiletý cizinec ve vozidle Citroen. Důvodem nezvládnutí průjezdu zatáčkou bylo značné množství alkoholu, které v brzkou ranní hodinu kolovalo v jeho organismu.

Řidič dostal při jízdě od Březůvek do Zlína smyk, přejel s vozidlem do protisměru, kde narazil do stromu, přetočil se s vozidlem přes střechu a zůstal stát napříč vozovkou.

Dechová zkouška u cizince ukázala hodnotu dvě promile alkoholu a řidič se přiznal k tomu, že předchozí den popíjel alkohol.

Řidiče i spolujezdce převezli záchranáři do nemocnice s dosud nespecifikovaným zraněním. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz. Škoda na vozidle činí asi osmdesát tisíc korun. Policisté na vozidle zjistili nebezpečné závady, zadrželi proto i osvědčení o registraci vozidla a vůz zajistili.

Zároveň zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což by mohl pachatel strávit až tři roky ve vězení.

14. dubna 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková

