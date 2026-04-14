Opilý cyklista bez přilby spadnul z kola na chodník

V sobotu kolem 16.30 projížděl po ulici U rybníčku v České Lípě na jízdním kole 52letý cyklista, který po najetí na obrubník ztratil rovnováhu a upadl na chodník. Vzhledem k tomu, že neměl na hlavě přilbu, způsobil si poranění hlavy a obličeje, které si nechal ošetřit zdravotnickou záchrannou službou na místě a odmítl převoz na vyšetření do nemocnice. Dechová zkouška ukázala, že má v sobě 1,8 promile alkoholu. Podrobit se dechové zkoušce mu kvůli jeho opilosti činilo značné problémy. Za jízdu pod vlivem alkoholu ho nyní ve správním řízení čeká tučná pokuta.

14. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

místo havárie cyklisty

