Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Opilý, bez řidičského oprávnění a navíc hledaný
Po dopravní nehodě se muž pokusil policistům utéct.
Ve pondělí 29. června 2026 odpoledne přijali policisté na linku 158 oznámení o dopravní nehodě mezi Strakonicemi a Radomyšlí. Podle svědků řidič osobního vozidla nedaleko obce Domanice přejel do protisměru a následně sjel do silničního příkopu. Po nehodě z vozidla vystoupil a jevil známky opilosti. Zraněný nebyl a nabízenou pomoc odmítl. Když zjistil, že na místo nehody přijíždí policejní hlídka, od havarovaného vozidla utekl. Policisté okamžitě začali po muži pátrat. Přivolali si na pomoc také psovoda, ale jeho nasazení nakonec nebylo potřeba. Díky informacím od svědků se podařilo hledaného řidiče vypátrat ještě před jeho příjezdem. Muž před hlídkou utíkal přes pole. Když zjistil, že nemá šanci, schoval se do křoví u silnice. Po výzvě policisty z úkrytu vyšel a bez odporu se vzdal. Dvaatřicetiletého řidiče ze Strakonic pak policisté zadrželi.
Brzy se ukázalo, proč se snažil policistům uniknout. Dechová zkouška u něj prokázala 2,11 promile alkoholu. Současně vyšlo najevo, že není držitelem řidičského oprávnění, a navíc prochází databází celostátně hledaných osob. Na muže vydal Městský soud v Brně příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté jej proto eskortovali do Vazební věznice České Budějovice, kde nastoupil k výkonu uloženého trestu.
Dopravní nehodu muže, který není držitelem řidičského oprávnění a havaroval s vypůjčeným vozidlem, nadále šetří strakoničtí dopravní policisté.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
1. července 2026