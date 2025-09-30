Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Opilá řidička na sebe sama upozornila
Žena s více než třemi promile ohrozila chodce na přechodu. (VIDEO)
Minulý víkend dopoledne si hlídka jirkovských policistů všimla podezřele jedoucího osobního vozidla, které směřovalo od Otvic do Jirkova. Řidička jela bezdůvodně pomalu, měnila rychlost a na vozovce „kličkovala“. Policisté se rozhodli vozidlo zastavit ke kontrole, ještě předtím však dotyčná odbočila z ulice Písečná doprava do ulice Hrdinů, kde je na vozovce hned za křižovatkou vyznačený přechod pro chodce. Po něm právě přecházel muž, jehož opilá žena za volantem zřejmě nejprve vůbec nezaregistrovala a dotyčný se tak musel těsně před autem zastavit, aby zabránil střetu. V tu chvíli zastavila i řidička a ke sražení chodce tak naštěstí nedošlo. Žena chtěla v jízdě pokračovat dál, avšak policisté ji vzápětí zastavili.
Když z vozidla vystoupila, bylo jasné, proč jela takovým stylem. Po vystoupení z auta jevila známky značné opilosti a byl z ní cítit alkohol. Nebyla ani schopna nepřerušovaně foukat do přístroje. Po několika pokusech se jí zadařilo a nadýchala hodnoty přesahující tři promile. Později při výslechu uvedla, že předchozího večera do pozdních hodin popíjela víno a tvrdý alkohol a prý si myslela, že už to „vyprchalo“.
Jízda v opilosti se řidičce vymstila. Je totiž podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za toto jednání jí u soudu hrozí uložení trestu odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Nesedejte za volant pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek! Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost je trestným činem a mnohdy končí dopravní nehodou, někdy i s tragickými následky. Myslete na bezpečnost svou i ostatních účastníků provozu a neriskujte. Nestojí to za to.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
30. září 2025