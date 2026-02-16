Policie České republiky  

Královéhradecký kraj

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opilá řidička mířila do Dvora Králové

Žena nadýchala 2,62 promile! 

V pátek 13. února 2026 před 20. hodinou trutnovští dopravní policisté mezi obcemi Kocbeře a Výšinkou kontrolovali 47letou řidičku vozidla Renault, která svou jízdou na sebe upozornila.

Žena se na výzvu policistů podrobila dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 2,62 promile alkoholu v dechu a k požití „před jízdou“ se doznala.  Policisté jí na místě dále zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v případě prokázání viny hrozí rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Policisté apelují na všechny řidiče, aby dbali pravidel silničního provozu a v žádném případě neusedali za volant motorového vozidla po požití alkoholu, neboť právě toto pochybení vede k fatálním dopravním nehodám.

por. Pižlová Šárka, DiS.
16.2.2026, 10:20

