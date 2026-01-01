Policie České republiky  

Opilá partnerka běsnila s nožem v ruce

Při dechové zkoušce přístroj ukázal hodnotu téměř tři a půl promile. 

V sobotu vpodvečer telefonoval na tísňovou linku šestatřicetiletý muž z obce na Brněnsku a žádal o pomoc policii z důvodu agresivního chování své partnerky. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že jeho o dva roky mladší přítelkyně je silně intoxikovaná alkoholem. Oznamovatel vypověděl, že se vrátil domů a našel svoji přítelkyni velmi opilou a popíjející víno, sklenici ji sebral a alkohol vylil, což ženu zřejmě rozčílilo a po muži vystartovala s nožem v ruce, přičemž několikrát bodla do dveří koupelny, kam se partner zavřel. Muž vypověděl, že se necítil být ohrožen na životě, ale po policii chtěl spíše pomoc s uklidněním partnerky. Žena se zvládla podrobit dechové zkoušce s výsledkem bezmála tři a půl promile alkoholu. V přítomnosti hlídky ovšem neustále vyhrožovala svému partnerovi zabitím, proto ji policisté i přes její aktivní odpor zajistili a převezli na záchytku k vystřízlivění. Žena se bude zodpovídat z přestupku proti občanskému soužití.

por. Andrea Cejnková, 14. prosince 2026

