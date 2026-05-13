Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opětovná výzva svědkům nebezpečné jízdy

Vaše svědectví k události z 5. května 2026 je velmi důležité pro další úkony trestního řízení. 

Dopravní policisté z oddělení silničního dohledu České Budějovice, opětovně žádají všechny svědky, již zveřejněné události z 5. května 2026, v době 12:20 hod. - Nebezpečná jízda na dálnici - Policie České republiky.

Během několika dnů, od zveřejnění prvních informací, se nám ozvalo několik osob, přímých svědků jednání řidiče, kteří sice neměli k dispozici kamerový záznam, ale osobně viděli jeho protiprávní jednání, kterým mohl být ohrožen život a zdraví jiných účastníků jeho jízdy po dálnici D3!

I ty žádáme, aby nás v co nejkratší možní době kontaktovali na lince tísňového volání 158, neboť na sociálních sítích zmíněný případ komentovaly desítky občanů

Dále děkujeme osobám, které se již ozvali.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

13. května 2026

