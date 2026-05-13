Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Opětovná výzva svědkům nebezpečné jízdy
Vaše svědectví k události z 5. května 2026 je velmi důležité pro další úkony trestního řízení.
Dopravní policisté z oddělení silničního dohledu České Budějovice, opětovně žádají všechny svědky, již zveřejněné události z 5. května 2026, v době 12:20 hod. - Nebezpečná jízda na dálnici - Policie České republiky.
Během několika dnů, od zveřejnění prvních informací, se nám ozvalo několik osob, přímých svědků jednání řidiče, kteří sice neměli k dispozici kamerový záznam, ale osobně viděli jeho protiprávní jednání, kterým mohl být ohrožen život a zdraví jiných účastníků jeho jízdy po dálnici D3!
I ty žádáme, aby nás v co nejkratší možní době kontaktovali na lince tísňového volání 158, neboť na sociálních sítích zmíněný případ komentovaly desítky občanů
Dále děkujeme osobám, které se již ozvali.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. května 2026