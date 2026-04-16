Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opět "rychlost"

Muž přišel na Trutnovsku o řidičský průkaz. 

V úterý odpoledne při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu po 14. hodině „dopraváci“ z Trutnova změřili 46letého cizince ve vozidle Peugeot jedoucí obcí Dolní Olešnice rychlostí 115 km/h, i přesto, že je v těchto místech dovolená maximální rychlost 50 km/h. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.
Ve správním řízení mu hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun a zákaz řízení od 6 do 18 měsíců.
Jezděte podle silničních pravidel, Vaše rychlá jízda může stát někoho život!

por. Pižlová Šárka, DiS.
16.4.2026, 11:25

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 