Opět "rychlost"
Muž přišel na Trutnovsku o řidičský průkaz.
V úterý odpoledne při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu po 14. hodině „dopraváci“ z Trutnova změřili 46letého cizince ve vozidle Peugeot jedoucí obcí Dolní Olešnice rychlostí 115 km/h, i přesto, že je v těchto místech dovolená maximální rychlost 50 km/h. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.
Ve správním řízení mu hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun a zákaz řízení od 6 do 18 měsíců.
Jezděte podlerychlost v obci silničních pravidel, Vaše rychlá jízda může stát někoho život!
por. Pižlová Šárka, DiS.
16.4.2026, 11:25