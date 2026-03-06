Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Opět naletěli podvodníkům
Přes všechny upozornění se podvodníkům pořád daří
Policisté z Jindřichohradecka v posledních dnech opět řeší několik případů internetových podvodů, při kterých přišli lidé o desítky tisíc korun.
První poškozený reagoval na bazarovém portále na výhodný inzerát na motocykl nabízený za 45 tisíc korun. Prodejce požadoval zaslání zálohy ve výši 15 tisíc korun. Poškozený částku odeslal, avšak prodejce následně tvrdil, že peníze nedorazily, a požadoval zaslání další platby. Krátce poté inzerát zmizel a údajný prodejce přestal komunikovat.
Další poškozená reagovala na sociální síti na lákavou nabídku zájezdu na Bali. Po zaslání zálohy ve výši téměř 50 tisíc korun se však prodejce stal nekontaktním.
O bezmála 53 tisíc korun přišel také muž, který uvěřil slibu zhodnocení investice. Podvodník jej přesvědčil, aby si do mobilního telefonu stáhl aplikaci pro vzdálený přístup. Tím mu nevědomky umožnil přístup do svého internetového bankovnictví, odkud pachatel peníze převedl.
Další případ začal zprávou pře aplikaci WhatsApp, která přišla zdánlivě od známé osoby. Ve skutečnosti byl však její účet napadený. Poškozený si informaci telefonicky neověřil a v domnění, že pomáhá známé, odeslal neznámému pachateli téměř 50 tisíc korun.
Policie znovu apeluje na veřejnost, aby byla při nákupech na internetu, investičních nabídkách i žádostech o finanční pomoc obezřetná. Podezřele výhodné nabídky, požadavky na rychlé zaslání peněz či instalaci pro vzdálený přístup jsou velmi častým znakem podvodného jednání.
nprap. Věra Mžiková
6. března 2026