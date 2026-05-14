Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Opět jízdy v protisměru
Žádáme o vaši spolupráci.
Policisté z dálničního oddělení Borek vyšetřují dva případy jízdy v protisměru na dálnici D3, kdy žádají vaše případné svědectví, které přijmou na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, dálniční oddělení Borek, se sídlem Ševětín, Zahradní 161, telefon 974 227 902, 974 227 900 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 28. dubna 2026 v době od 21:00 hod. do 21:40 hod. na dálnici D3, na kilometrovníku 151, u sjezd na Český Krumlov, Lipno nad Vltavou, jel dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla v protisměru od Kaplice na České Budějovice. Případ řeší policista prap. Nikola Holub.
Druhý případ je řešen z 4. května 2026 v 04:37 hod., na stejné dálnici, na sjezdu 159 kilometru, tedy konce dálnice v katastru obce Kaplice – Nádraží, kde neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla jel v protisměru České Budějovice – Kaplice. Případ řeší policista prap. Bc. Josef Maršík.
Děkujeme za vaše svědectví.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
14. května 2026