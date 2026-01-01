Opět falešní policisté a bankéři
Žena předala osobně cizímu muži milion korun.
O milion korun, které si půjčila, přišla žena v produktivním věku ze Zlínska, která pracuje ve zdravotnictví. Po psychickém nátlaku podvodníků si požádala o úvěr a peníze předala osobně v několika částkách údajnému pověřenému pracovníkovi banky. Celá událost, od počátečního telefonátu údajného policisty až po předání peněz, proběhla za necelých 27 hodin.
Příběh začal standardně. Ženě zavolal muž, který se představil jako policista z kriminálky ze Vsetína. Řekl jí, že si chtěl někdo na její jméno založit úvěr a jediná možnost, jak tomu může zabránit, je vzít si úvěr ve stejné výši - milion korun. Následně jí volal údajný bankéř a podvodníci dokonce využili i skutečné jméno vysoce postaveného policisty ze Vsetína, který měl ženě také volat, aby ji přesvědčil o nutnosti spolupráce za účelem odhalení pachatele.
Žena si tedy vzala úvěr na milion korun a podle instrukcí údajného bankéře postupně v různých pobočkách banky vybírala peníze po dvě stě tisících korunách. Tyto peníze potom předala osobně neznámému muži v Kroměříži a v Brně. Celou dobu, jak při výběru peněz, tak při cestě do jednotlivých měst, byla v nepřetržitém telefonickém kontaktu s údajným bankéřem, který ji instruoval, kam má jet, kde má natankovat či zaparkovat a komu předat peníze.
Jakmile předala celý milion korun, bankéř na telefonu ji požádal o dalších 400 tisíc, protože prý někdo opět požádal o úvěr na její jméno. To už žena odmítla a hovor se přerušil. Když se pokoušela dovolat zpětně na čísla, z nichž jí jednotliví policisté a bankéři volali, už se jí to nepodařilo. Uvědomila si, že se stala obětí podvodu.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod s trestní sazbou dva až osm let odnětí svobody.
Pamatujte si, že vás NIKDY žádný policista ani bankéř nebude nutit, abyste si vzali úvěr!
NIKDY se také nestane, aby vás skutečný policista či bankéř po telefonu nutili někomu předávat peníze v hotovosti.
Pokud se dostanete do podobné situace, VŽDY se s někým poraďte předtím, než začnete s finančními transakcemi.
13. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková