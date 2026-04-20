Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Operačnímu řekl, že chce zavraždit příbuzného
Policisté z Dačic ho zadrželi, když mířil na adresu potencionální oběti.
Jednatřicetiletý muž zavolal minulý čtvrtek večer na linku 158 a oznámil, že je na cestě ke svému příbuznému, který bydlí v obci na Jindřichohradecku a chce ho zavraždit. Zároveň řekl, kam přesně míří a popsal, jakým způsobem se vraždy dopustí. Operační důstojník tak vedl několikaminutový hovor s potencionálním pachatelem zvlášť závažného zločinu, který byl podle rozhovoru naštvaný a působil rozhodnutý příbuznému ublížit. V takové chvíli nemá policista na lince 158 na práci jen samotný rozhovor, ale rozběhne se mnoho dalších činností, do kterých se zapojí další policisté z integrovaného operačního střediska. Během telefonátu musí operační vyslat hlídky k místu, kde bydlí potencionální oběť, varovat ji, zjistit, kdo je opravdu „muž na drátě“ i jak se pohybuje a kde přesně je. Zda to, co tvrdí může být pravda, jestli opravdu má příbuzného, který se jmenuje tak, jak uvádí a bydlí na adrese, kterou tvrdí. A hlavně najít ho dříve, než se dostane k místu, na které míří a způsobí tragédii. Operační důstojník s mužem po celou dobu klidně mluvil a zjišťoval od něj všechny důležité informace, se kterými dále pracoval. Rychlost všech zúčastněných policistů byla v tomto případě naprosto stěžejní, protože nyní již obviněného muže se policistům z Dačic podařilo zadržet než se k příbuznému dostal. Případ si pak převzali krajští kriminalisté, kteří muže obvinili ze spáchání vraždy ve stádiu přípravy. Muž je stíhán vazebně a kriminalisté se zabývají všemi okolnostmi případu.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. dubna 2026