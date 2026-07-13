Operace TORCH
Necelé tři desítky zadržených v rámci mezinárodní akce proti sexuálnímu vykořisťování dětí. Orgány činné v trestním řízení ze sedmi zemí provedly rozsáhlou operaci proti sexuálnímu vykořisťování dětí, která vedla k zadržení 28 osob. V České republice je v souvislosti s touto operací prověřováno 5 osob.
Operace Torch koordinovaná Europolem probíhala od konce května do poloviny června 2026 v Kanadě, České republice, Německu, Norsku, Polsku, Švédsku a Švýcarsku. Výsledkem je mimo jiné zajištění elektronických zařízení, kryptoměnových peněženek, drog a velkého množství dopingových látek. Zadržení jsou podezřelí z přechovávání, získávání a sdílení materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí (CSAM).
Všichni podezřelí jsou muži ve věku od 22 do 54 let. Kriminalisté se domnívají, že kryptoměnu používali k platbám za přístup na fóra na dark webu, kde si mohli stahovat nebo prohlížet videa zachycující zneužívání dětí.
Vyšetřování vedou norské orgány činné v trestním řízení, které vyvinuly inovativní metodu pro sledování transakcí s kryptoměnami. Tato metoda pomohla kriminalistům identifikovat osoby, které v rámci této operace platily za přístup k materiálu zobrazujícímu sexuální zneužívání dětí. Díky této metodě byli identifikováni také dva prodejci takového materiálu.
V České republice se na operaci Torch podíleli kriminalisté z úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR a krajských ředitelství policie hl. m. Prahy, Středočeského kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje.Tisková zpráva EUROPOL
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
13. července 2026
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