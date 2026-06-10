Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Operace s názvem PREDÁTOR!
Apel k rodičům a dětem - sociální sítě jako zbraň.
Krajští kriminalisté v současné době vyšetřují případ mravnostního charakteru, v němž figuruje v roli vazebně stíhaného, muž (1976). Ten měl od jara loňského roku kontaktovat na sociálních sítích, převážně na Instagramu, stovky nezletilých dívek z celé ČR, s nimiž nadále komunikoval. Obsah této společné „nátlakové“ komunikace, však podle našich zjištění, v desítkách případů nesl znaky hned několika trestných činů.
Nejmladší dívce, se kterou muž navázal kontakt, bylo sedm let!
Muže jsme 10. února letošního roku obvinili ze spáchání zločinu sexuální útok, přečinu šíření pornografie a dalších trestných činů. V případě uznání viny mu hrozí až 12letý trest odnětí svobody. Muž byl v minulosti již dvakrát za trestnou činnost mravnostního charakteru odsouzen. Vyšetřování pokračuje dalšími úkony trestního řízení a s ohledem na věk obětí a citlivost případu nebudeme v této fázi uvádět žádné další podrobnosti, které by mohly mít negativní vliv na průběh vyšetřování.
Součinnost v rámci přípravného řízení krajským kriminalistům poskytovali královéhradečtí a jičínští kriminalisté, ale mj. také písečtí kolegové, kterým bychom chtěli poděkovat.
Mějte přehled o aktivitě dětí na sociálních sítích!
V souvislosti s tímto případem bychom opět rádi apelovali na rodiče, zákonné zástupce a obecně i na okolí nezletilých, aby měli o aktivitách na mobilních telefonech dětí přehled. Aby děti nikdy nekomunikovaly na mobilním telefonu a sociálních sítích s cizími lidmi, a to ani písemně ani cestou hlasových zpráv. Právě na dětskou důvěru cílí predátoři, kteří se dokážou dostat k dítěti blíž. A blízkost je to, co predátorům otevírá cestu k páchání zločinu.
V případě, že má dítě potřebu se svěřit v souvislosti s něčím nestandardním co souvisí s chatovacími aplikacemi na mobilním telefonu, naslouchejme mu včas.
Kriminalista – k vedenému trestnímu řízení
„Vyšetřování je náročné. Výslechy dětí jsou obecně velmi citlivá věc, proto každému z nich přistupujeme citlivě a individuálně s důrazem na ochranu dítěte. Věk nejmladší oběti predátora nás překvapil. Vazebně stíhaný muž páchal tuto trestnou činnost v rámci celého Česka už od jara loňského roku. Vyšetřování i nadále pokračuje, každý den se věnujeme úkonům v rámci vedeného trestního řízení. Proto nemůžeme být konkrétnější, mohlo by to zmařit účel trestního řízení,“ popisuje vyšetřování kriminalista, který se případu věnuje.
Prevence
"S dětmi bychom měli mluvit o tom, jak se pohybovat ve virtuálním světě už do útlého věku. To znamená od té doby, když dítěti povolíme sledování videí nebo hraní her na počítači nebo na mobilním telefonu. Od malička si s dítětem nastavit pravidla bezpečného chování v online (např. nastavení soukromí, neklikat na neznámé odkazy, nepřidávat si cizí lidi do svých skupin či přátel), trvat na nich a kontrolovat, co dítě dělá. Tak, aby se bezpečí v online prostředí stalo pro dítě důležité, stejně tak jako bezpečí v reálném světě. S dětmi bychom měli mluvit, zajímat se o to, co dělají na svém zařízení a hlavně jim opakovat, že by měli vždy povědět dospělým, pokud se jim zdá v online konverzaci něco divného. Není to jejich vina a dospělí (rodiče, učitelé,…) jim pomohou situaci vyřešit," doporučuje kpt. Mgr. Eva Vik, koordinátorka prevence.
Doporučení policejní psycholožky
„Každý z nás je jedinečný a dopředu nevíme, jaký dopad by na nás samotné mohlo mít prožité trauma. Co však je důležité vždy a co oběť potřebuje, je respekt, čas a obnova bezpečí. Trauma v řadě z nás může vyvolat pocit ztráty bezpečí, předvídatelnosti dění kolem nás a kontroly nad svým životem. Pokud se stane obětí nám blízká osoba, je jedno, zda je to dospělý, mladistvý či dítě, potřebuje cítit důvěru, mít možnost otevřeně hovořit o prožité události na bezpečném místě, pokud bude chtít, a s osobou, které věří. Buďme vnímaví k dění kolem sebe, sledujeme, zda se někdo neproměňuje v čase ve svých reakcích, zda nepotřebuje naši pomoc. A pokud ano, poslouchejme, nehodnoťme, nemoralizujme a buďme tu pro něho. Naše laskavost a bezpodmínečné přijetí je to nejvíce, co pro něho můžeme udělat. Nasměrovat jej můžeme i na odbornou pomoc a výhodou nastupujících generací je jejich otevřenost k tomu, nechat si pomoci i v oblasti duševního zdraví,“ vysvětluje kpt. PhDr. Lenka Vlášková Ph.D., policejní psycholožka.
mjr. Magdaléna Vlčková
10.6.2026