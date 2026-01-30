Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Operace s krycím názvem "Koule"
Liberečtí kriminalisté byli úspěšní při objasnění série vloupání do objektů na Liberecku a dalších místech České republiky.
Kriminalisté z Liberce se delší dobu soustředili na případy vloupání do objektů, které byly nejčastěji zaměřeny na firmy a jejich finanční hotovost v rámci Libereckého kraje. V několika případech se jednalo o skutky spáchané i mimo Liberecký kraj.
Kriminalistům se podařilo vytipovat dvě osoby, kterým bylo kladeno za vinu hned několik, zejména majetkových trestných činů, a to ve 27 případech. Vyšetřovatel kauzy „Koule“ v rámci vyšetřování vznesl návrh na podání obžaloby Okresnímu soudu v Liberci se spáchanou škodou dosahující téměř ke čtyřem a čtvrt milionům korun.
Dvojice mužů začala vykrádat různé objekty v květnu loňského roku a pokračovala až do října, kdy ji kriminalisté zadrželi. Zaměřovali se zejména na společnosti a firmy. Jejich „pozornosti“ však neunikl například ani obecní úřad, škola, restaurace, prodejny i parkovací automaty v různých krajích naší republiky. Cíl měli pachatelé jediný, zisk finančních prostředků. Kradli proto trezory i celé pokladny.
Kriminalisté zloděje dopadli na začátku loňského října, a to jak na základě zajištěných stop, kterých bylo u spisového materiálu několik desítek, tak díky výborné operativně pátrací činnosti a osobní a místní znalosti policistů a kriminalistů. Vzhledem k tomu, že se této trestné činnosti dopouštěli nejen v Libereckém kraji, ale i na jiných místech České republiky, o to bylo objasnění věci mnohem složitější a náročnější. Kriminalisté kromě vyhodnocování velkého množství stop, museli vyhodnotit i velké množství kamerových záznamů. Na některá místa se nám dvojice vracela i opakovaně. K objasnění případů přispěla zejména týmová operativní činnost. Část odcizených věcí se podařilo kriminalistům zajistit.
Jeden z pachatelů vyčkává na svůj trest ve vazební věznici, druhý z party výtečníků je stíhán na svobodě. Ten, který je nyní stíhán vazebně, nebyl v dané věci žádným nováčkem. Jedná se o známého recidivistu, který byl již v minulosti třináckrát odsouzen převážně za majetkovou trestnou činnost. Naposledy opustil brány věznice v listopadu roku 2024. Druhý muž zatím neměl žádnou trestní minulost.
U obou mužů zahájila vyšetřovatelka trestní stíhání pro zločin krádeže, dále poškození cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí trest odnětí svobody ve výši od 2 do 8 let. U jednoho z nich navíc ještě pro přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.
Statistika:
V loňském roce jsme v Libereckém kraji řešili celkem 1274 případů vloupání do různých objektů, kdy z toho se podařilo policistům 362 případů objasnit. V celé ČR to poté bylo celkem 26 567 případů vloupání, z nichž 6616 bylo objasněno.
30. ledna 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková