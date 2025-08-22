Operace DANGER - Policisté odhalili nelegální činnost se zbraněmi
Detektivové Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) odhalili organizovanou nelegální činnost v oblasti střelných zbraní a výbušnin. V rámci operace s krycím názvem DANGER zajistili více než 170 zbraní a jejich hlavních částí, několik kilogramů výbušnin a vojenskou munici.
Policisté získali informace o držiteli zbrojního průkazu ze Středočeského kraje, který dlouhodobě a ve spojení s dalšími osobami prováděl nelegální reaktivace znehodnocených střelných zbraní a úpravy zbraní typu Flobert do podoby ostrých zbraní. Část zbraní si již v roce 2021 nechal zasílat ze Slovenska na adresu své matky. Tyto zbraně dále opatřoval sobě i dalším osobám – buď pro vlastní nelegální držení, nebo za účelem jejich prodeje do kriminálně závadového prostředí. Jednalo se o střelné zbraně různých druhů a značek, včetně zbraní hromadně účinných.
Po více než půlročním prověřování se detektivům podařilo shromáždit důkazní materiál potvrzující zapojení několika osob. V dubnu 2025 proto přistoupili k realizaci akce, v jejímž rámci byly zadrženy a vyslechnuty tři osoby a proběhlo šest domovních prohlídek a pět prohlídek jiných prostor, včetně vozidel a jedné garáže. Z výpovědí obviněných následně vyplynuly poznatky k dalším podezřelým osobám.
Na závěrečné fázi operace se podílel Útvar rychlého nasazení, policisté Krajských ředitelství policie Středočeského a Olomouckého kraje, odborníci Kriminalistického ústavu a Pyrotechnické služby. Získané poznatky byly prostřednictvím Europolu sdíleny se zahraničními partnery.
Zajištěné zbraně a materiál:
• celkem 173 zbraní a jejich hlavních částí (29 krátkých, 19 dlouhých a 125 hlavních částí),
• 5,879 kg výbušnin (TNT a jiné),
• 27 granátů,
• 1 dělostřelecká mina,
• více než 1 640 kusů ostatních pyrotechnických výrobků,
• přes 34 kg střelného prachu,
• minimálně 1 265 kusů nábojů.
Do současné doby byla jedna osoba obviněna ze spáchání trestného činu nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. b) trestního zákoníku. O postupu proti dalším spolupachatelům bude rozhodnuto po provedení balistického a pyrotechnického zkoumání zajištěného materiálu. Dozor v této trestní věci vykonává náměstek okresního státního zástupce v Mělníku JUDr. Hynek Rybák.
Výzva veřejnosti
Detektivové NCTEKK zároveň vyzývají občany, aby jakékoli poznatky k podezření na nedovolené ozbrojování neprodleně sdělili Policii ČR – osobně na kterékoliv služebně, prostřednictvím linky 158 nebo přímo Národní centrále proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě na adrese: nkbt.info@pcr.cz
22. srpna 2025
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR