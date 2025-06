Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Operace CASH

Kriminalisté z třetího pražského obvodu ve spolupráci s kolegy z dalších krajů objasnili trestnou činnost čtyř členů organizované skupiny, která se dopouštěla podvodů s legendou falešný policista a bankéř.

Podvodné jednání pod legendou falešného policisty a bankéře kriminalisté prověřují již několik měsíců a to na základě oznámení, které bylo učiněno původně v Brně. Neoprávněně odčerpané finanční prostředky z tohoto případu však vybral z bankomatu v Praze právě jeden z obviněných a díky tomu se mu kriminalisté dostali na stopu. Muž v několika případech vybíral finanční prostředky poškozených a to na pokyn jiné osoby, přičemž si za to vždy ponechal několika procentní provizi. Muž se mimo jiné účastnil s dalším obviněným samotného předávání finanční hotovosti od poškozených. Vždy se jednalo o vylákání finančních prostředků po telefonickém kontaktu s falešným policistou a bankéřem. Podvod spočíval v telefonickém navolání poškozených s tím, že jejich bankovní účty byly napadeny a je nutné čerpat půjčku v řádu sta tisíc pro záchranu jejich financí. Poškození pak byli instruováni, komu a kde mají své peníze předat. V několika případech obdrželi i fotografii kurýra. Obvinění se s nimi scházeli na různých místech a k předávce využívali heslo „ČNB″. Poté, co peníze od poškozených převzali, ponechali si předem určenou provizi a předali je dalšímu členovi organizované skupiny. V jednom z případů se však podvodníci přepočítali. Poškozený sice předal údajnému zaměstnanci banky hotovost ve výši půl milionu korun, ale to zřejmě nestačilo a tak po něm požadovali dalších dvě stě tisíc korun. Poškozený si však uvědomil, že se jedná o podvod a věc oznámil na policii. Tohoto policisté využili a nechali poškozeného dále komunikovat s jejich falešným kolegou. Postup byl stejný jako v předchozích případech, avšak při předávce hotovosti kurýrovi se v obálce nacházely falešné bankovky a kurýr byl na místě zadržen policisty. Stejnou činnost vykonávali všichni čtyři obvinění muži. Poškozeným navíc vydávali tiskopis s názvem Potvrzení o převzetí svěřených prostředků mezi osobou poškozeného a pracovníkem ČNB. Kromě výběru a předávání peněž muži obstarávali i další prostředky potřebné pro páchání podvodů. Jednalo se například o nákup SIM karet sloužících k navolávání poškozených či předávání a ovládání zařízení pro centralizované spravování SIM karet. Muži cizí státní příslušnosti svým společným jednáním způsobili celkovou škodu ve výši téměř deset miliónů korun. V současné době jsou všichni čtyři obviněni z trestného činu podvodu a jsou umístěni ve vazbě. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody ve výši až osm let.

12. června- por. Kristýna Zelinková

Související dokumenty zadržení.mp4

Velikost souboru: 94,8 MB / formát MP4

