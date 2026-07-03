Operace Bridge
Policisté Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) se společně s policejními a justičními orgány Turecké republiky podíleli na rozsáhlém zásahu proti organizované zločinecké skupině provozující podvodné call centrum v Istanbulu. Jedná se o historicky první společnou realizaci Policie České republiky tohoto rozsahu na území Istanbulu.
Při realizaci bylo zadrženo 51 osob a zajištěna rozsáhlá technika i padělané doklady. Skupina je spojována s nejméně 1 173 případy podvodů na občanech České republiky, při nichž vznikla škoda přesahující 553 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
Při realizaci byly provedeny tři domovní prohlídky. Policisté zadrželi celkem 51 osob z různých zemí, mezi nimi i šest občanů České republiky. Současně zajistili desítky počítačů, mobilních telefonů, datových nosičů, zařízení určených pro vytváření deepfake videí v reálném čase, přibližně 200 padělaných služebních průkazů a technologii sloužící k jejich výrobě.
Součástí zásahu bylo také zadržení osoby, na kterou byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz (Interpol RED Notice). Hledaná osoba nejdříve uprchla z Ukrajiny a poté, co změnila svoji totožnost se ukrývala několik měsíců na území Turecké republiky.
Podle dosavadních poznatků právě tato zadržená osoba zastávala jednu z nejvýznamnějších rolí v hierarchii organizované skupiny. Ovládala český jazyk a zajišťovala nábor, školení, metodické vedení i kontrolu českých operátorů. Připravovala scénáře telefonických hovorů, vyhodnocovala jejich úspěšnost, rozhodovala o dalším postupu operátorů a dohlížela na dodržování jednotné metodiky.
Právě tato část činnosti byla pro fungování podvodného call centra klíčová. Operátoři vystupovali pod legendou policistů, pracovníků České národní banky nebo bankovních poradců a pod psychologickým tlakem přesvědčovali poškozené k převodům finančních prostředků na údajně bezpečné účty, sjednávání úvěrů nebo předávání hotovosti.
Call centrum fungovalo jako profesionálně řízená zločinecká struktura s přesně rozdělenými kompetencemi. Vedle hlavních organizátorů působili v call centru personalisté, školitelé, techničtí pracovníci, operátoři i osoby zajišťující převody finančních prostředků a logistiku celé skupiny. Pachatelé zároveň opakovaně měnili místo svého působení, identity i používané komunikační prostředky, aby ztížili své odhalení.
Škoda přesahuje půl miliardy korun
Od začátku roku 2026 eviduje Policie České republiky v souvislosti s tímto podvodným schématem 1 173 poškozených. Dosud vyčíslená škoda činí nejméně 553 471 671 korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
„Tento zásah je důležitým signálem pro organizované zločinecké skupiny, že změna identity, přesun do jiné země ani skrývání v zahraničí nejsou zárukou beztrestnosti. Telefonické podvody už dávno nejsou lokální trestnou činností. Jde o mezinárodní organizovaný zločin, který musí být vyšetřován stejně rychle, koordinovaně a přeshraničně, jako sám funguje,“ uvedli zástupci NCTEKK.
Operace představuje významný milník v oblasti mezinárodní policejní a justiční spolupráce. Policie České republiky děkuje justičním orgánům Turecké republiky, Národní ústředně Interpolu v Ankaře a příslušníkům istanbulské kybernetické policie za jejich profesionální spolupráci, která byla pro úspěšné provedení operace zásadní.
Varování veřejnosti-připomínáme, že skutečný policista, pracovník České národní banky ani zaměstnanec banky nikdy nepožaduje převod finančních prostředků na „bezpečný účet“, výběr hotovosti, sjednání úvěru za účelem jeho „ochrany“ ani předání peněz neznámé osobě. Pokud vás telefonicky kontaktuje osoba vydávající se za policistu nebo bankéře a vyzývá vás k manipulaci s penězi, hovor okamžitě ukončete.
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kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
3. července 2026