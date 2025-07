Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Opavský recidivista dopaden

Opava - Zhruba dva měsíce byl na svobodě třiadvacetiletý mladík z Opavy. V období měsíce května a června tohoto roku měl po návratu z věznice opět páchat trestnou činnost majetkového charakteru, a to výhradně na území města Opavy.

Měl krást v obchodech kosmetiku a parfémy, a to jak během otevíracích hodin, tak se i vloupávat do prodejen během nočních hodin. V dalších dvou případech měl násilím vstoupit do sklepních prostor obytných domů, kde odcizil dvě jízdní kola. Osudnou se mu měla stát noční krádež třetího jízdního kola v minulém týdnu ze zahrady rodinného domu. Oznamovatel měl vidět osobu pohybující se po jeho pozemku, a tak celou věc i s popisem neznámého muže zavolal na tísňovou linku 158.

Operační důstojník ihned předal informace všem hlídkám v okolí, na které zareagovali policisté ze speciální pořádkové jednotky. Ti se vydali pátrat po podezřelém muži. Netrvalo dlouho a spatřili muže shodného popisu projíždět křižovatkou ulic Praskova a Nádražní okruh na jízdním kole. Tento nereagoval na výzvy policistů k zastavení a začal ujíždět po ulici Hrnčířské. Zde po seskočení z odcizeného kola začal muž utíkat. Nedostal se ale daleko a byl policisty dostižen a zadržen.

Opavští policisté následně muži sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeží, kdy mu vzhledem k jeho trestní minulosti hrozí trest odnětí svobody až ve výši tří let. Na rozhodnutí soudu si mladík počká ve vazební věznici, jelikož soudce akceptoval podnět policistů na jeho vzetí do vazby. Během svého pobytu na svobodě měl způsobit škodu přesahující 60 tisíc korun.

2. července 2025

