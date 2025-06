Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Opavský pojišťovák podvedl téměř 30 lidí

Opava - Policisté územního odboru Opava se od konce předloňského roku zabývají případy investičních podvodů. Poškozenými jsou v těchto skutcích občané napříč Moravskoslezským krajem. Jejich počet postupně narostl až na 27 osob.

Vše by měl mít na svědomí čtyřicetiletý muž z Opavy, který působil jako finanční poradce u jedné z českých firem zabývajících se poradenstvím v oblasti finančních služeb. Své oběti měl kontaktovat během období let 2018 až 2024, kdy jim nabízel výhodné investiční smlouvy, které ovšem nikdy neměly být platné. Na papírové formuláře měl totiž muž uvádět své osobní bankovní účty, a tak podvedení nevěděli, že své finance nezasílají investiční společnosti, ale rovnou do „kapsy“ nepoctivce.

První případ byl policistům nahlášen ke konci roku 2023, když se jedna z obětí měla domáhat svých investovaných peněz, ale bezúspěšně. Opavští kriminalisté tak rozjeli prověřování daného muže a postupně nacházeli a kontaktovali další poškozené. Tito měli shodně uvést, že je dotyčný kontaktoval s tím, že přebírá klienty svého kolegy. Jelikož již měli mít u společnosti zřízené různé finanční produkty nebo pojištění, nepřišlo jim jednání muže podezřelé a s vidinou slušného zvýhodnění měli své finance zainvestovat. Tímto jednáním měl vylákat přes 6 milionu korun a následně veškeré finance prohrát v hazardních hrách.

V tomto týdnu zahájila komisařka z opavského oddělení hospodářské kriminality trestní stíhání uvedeného muže, který je obviněný ze spáchání zločinu podvodu. Za toto jednání mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

por. Jan Segsulka, DiS.

oddělení tisku

5. června 2025

