Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Opatření volby v Moravskoslezském kraji bez mimořádné události
Údajně nesprávně zapečetěná volební urna, pomoc kolabující ženě, podnapilý předseda komise.
Moravskoslezští policisté přijali v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky opatření, dohlíželi jsme na veřejný pořádek a bezpečnost osob. Po celou dobu jsme byli v úzkém kontaktu s volebními komisemi, kterým poskytujeme součinnost dle potřeby i nadále do ukončení jejich činnosti. Neřešili jsme žádnou mimořádnou událost bezpečnostního charakteru.
Pátek: U předsedy jedné volební komise jsme včera večer provedli dechovou zkoušku k prověření oznámení, že může vykonávat funkci pod vlivem alkoholických nápojů. Výsledek byl pozitivní, okolo 2,5 promile alkoholu v dechu. U ostatních členů volební komise byl výsledek zkoušky negativní. Prověřili jsme také oznámení o možném nesprávném počtu hlasovacích lístků u voličů z domova pro seniory, vše ale bylo v pořádku. V podvečer se dostavil k volbám mladý muž, kterého policisté na žádost komise ztotožnili. Součinnost jsme poskytli z důvodu problémů s eDoklady.
Sobota: Byli jsme přivoláni k údajně nesprávně zapečetěné volební urně, ani zde nebylo zjištěno pochybení. Policisté dnes poskytli pomoc seniorce, které se po odvolení udělalo nevolno. Uložili ji do stabilizované polohy a postarali se o ni do doby předání přivolaným zdravotníkům.
U případů jsme úzce spolupracovali a byli v součinnosti s volebními komisemi.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 4. října 2025