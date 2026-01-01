Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Opatření moravskoslezské policie v souvislosti s hudebním festivalem v Ostravě
K bezpečnosti, dopravě i rady a informace - Colours of Ostrava.
V Ostravě proběhne od středy 15. července 2026 v areálu Dolní oblast Vítkovice čtyřdenní hudební festival Colours of Ostrava. Očekává se přítomnost a pohyb vysokého počtu osob (až desítky tisíc) nejen v tomto místě, ale i v místech ubytování a při přepravě, včetně městské hromadné dopravy.
Policie reaguje přijatým bezpečnostním opatřením, obecně jsme posílili výkon služby. Nasadíme denně desítky policistů z různých složek a služeb, především z Městského ředitelství policie Ostrava, ale také z krajských článků a celorepublikových útvarů. V místě a okolí se budou pohybovat policejní hlídky, primárně z řad uniformované policie. Hlídky budou na pevných stanovištích, ale také mobilní. Vzhledem k charakteru akce budou policisté vybaveni i dlouhými zbraněmi. Budeme monitorovat dění, dohlížet na bezpečnost osob i majetku. Jsme připraveni reagovat na aktuální situaci, podněty od občanů a účastníků akce, rovněž tak poskytnout radu či pomoc. Budeme spolupracovat se strážníky Městské policie Ostrava a organizátory.
V souvislosti s hudebním festivalem je v prostoru jeho konání zakázaný vzdušný prostor (bezletová zóna) pro bezpilotní prostředky (drony), které nemají řádné povolení pro letovou činnost pro tuto lokalitu a akci.
Zaměříme se také na bezpečnost pro všechny v dopravě:
- Festivalový areál je v blízkosti frekventované komunikace (ulice Místecká), v tomto úseku bude proto snížena rychlost jízdy pro vozidla na 50 km/h.
- Upozorňujeme také na probíhající stavební práce na ulici Vítkovické – z tohoto důvodu není možné sjet z ulice Vítkovické na ulici Místeckou (silnice č. I/56) ve směru jízdy na Frýdek-Místek. Z ulice Železárenské je však toto odbočení možné. Objízdná trasa pro ulici Vítkovickou je vyznačena.
- Rovněž upozorňujeme, že z důvodu stavebních prací je uzavřen chodník od zastávky MHD „Dolní Vítkovice“ na ulici Místecké ve směru od Frýdku-Místku na centrum Ostravy. Proto doporučujeme cestujícím tramvajemi vystoupit na zastávce MHD „Dolní Vítkovice Hlubina“ a využít podchod k přístupu k hlavnímu vstupu na akci.
Dopravní policisté budou v případě potřeby koordinovat dopravu a reagovat na aktuální situaci. Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali jejich pokynů a přechodného dopravního značení. Pohybujte se s potřebnou dávkou obezřetnosti, trpělivosti a ohleduplnosti.
Pro bezpečí vás všech na festivalech připravila moravskoslezská policie důležitá preventivní a informační sdělení. Jedná se také o letáky, rovněž v angličtině a polštině, které jsou zveřejněny na našich stránkách: https://www.policie.cz/clanek/bezpecne-na-festivalech.aspx .
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 15. července 2026