Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Opatření k fotbalovému utkání 1. FC Slovácko vs. FC Baník Ostrava
V neděli 1. února 2026 v souvislosti s utkáním 1. FC Slovácko s FC Baníkem Ostrava v Uherskému Hradišti připravujeme adekvátní bezpečnostní opatření. Na bezpečnost a veřejný pořádek budeme dohlížet nejen v nejbližším okolí Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty, ale i v jiných částech města. Kromě domácích fanoušků také očekáváme příjezd dvou tisícovek fanoušků FC Baníku Ostrava.
Do bezpečnostního opatření budou nasazeni policisté z řad pořádkové a dopravní policie, psovodi, jízdní policie, kriminalisté, či členové antikonfliktního týmu. Spolupodílet se budou také družstva Speciální pořádkové jednotky Ostrava.
Apelujeme na důsledné respektování pokynů pořadatelů i policistů. Také upozorňujeme na platnost zákazu pronášení jakékoliv pyrotechniky na stadion. Připomínáme přijíždějícím fanouškům, aby dbali na dodržování pravidel silničního provozu a respektovali dopravní značení, pokyny policistů, strážníků či pořadatelů a na místo konání dorazili s dostatečným předstihem.
29. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.