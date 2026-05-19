Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Opatření BASTET na tržišti ve Vysočanech
Cizinecká policie se v průběhu neděle zaměřila především na cizince, zdali dodržují podmínky pobytového režimu na území ČR. Policisté odhalili čtyři „nelegály“ a udělili desítky pokut pro porušení zákona.
Policejního opatření Bastet na tržišti ve Vysočanech se zúčastnili nejen členové pražské cizinecké policie, ale také policisté ze Speciální pořádkové jednotky, kriminální služby a místního oddělení Vysočany, stejně jako kolegové z Celní správy se svými čtyřnohými parťáky. Ze vzduchu pak na vše dohlíželi příslušníci Letecké služby PP se služebním dronem. Policisté se v průběhu opatření zaměřili na kontroly cizinců, zda se na území ČR nezdržují neoprávněně, zda dodržují podmínky pobytového režimu nebo nepoužívají padělané či jinak upravené cestovní doklady. Na tržišti také pátrali po osobách v celostátním pátrání či po věcech pocházejících z trestné činnosti.
V průběhu akce zkontrolovali více než sedm set osob, z toho pět set cizinců, přičemž pětašedesáti z nich udělili blokovou pokutu v celkové výši šedesáti tisíc korun za porušení zákona o pobytu cizinců na území ČR. Dále odhalili čtyři cizince, kteří se na území ČR zdržovali neoprávněně. Zajistili také dva prodejce podezřelé z prodeje odcizených věcí.
Tyto kontroly se budou i v budoucnu opakovat.
por. Mgr. Jan Rybanský
19. květen 2026