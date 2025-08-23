Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Opatření Argument
Policisté čtvrtého policejního obvodu provedli tento rok již několikáté policejní opatření zaměřené na zajištění veřejného pořádku a dohled nad BESIP.
Akce s příznačným názvem Argument začala v pátek po 15. hodině a skončila v sobotu kolem 3. hodiny ráno. V jejím průběhu se desítky policistů zaměřily mj. na pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, odcizených vozidlech nebo řidičích pod vlivem alkoholu a drog. Součástí akce byla také kontrola barů, restaurací a dalších živnostenských provozoven, zdali není prodáván alkohol dětem a mladistvým. Akce proběhla na území městských částí Podolí, Vršovice, Strašnice, Modřany, Hostivař, Spořilov, Nusle a další. Zúčastnili se jí nejen policisté pořádkové služby, ale i dopravní policisté a kriminalisté.
Policisté zkontrolovali přes 1600 osob z toho téměř 800 cizinců, přibližně 1400 osobních vozidel, 9 ubytovacích zařízení a několik příbytků, kde se zdržují osoby bez domova. Kromě toho policisté kontrolovali i stavby či provozovny hazardních her. Zjistili na 135 přestupků na úseku veřejného pořádku a v dopravě, kdy většinu z nich zaplatili přestupci na místě blokovou pokutou. Celková částka za udělené pokuty dosáhla 153 tis. korun. V rámci akce policisté navíc našli 3 celostátně hledané osoby, zastavili čtyři řidiče pod vlivem omamných a psychotropních látek a u dvou osob zjistili držení malého množství drog.
por. Mgr. Jan Rybanský
23. srpen 2025