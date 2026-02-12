Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Opakovaně volal na linku 158
Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají případem opakovaného zneužívání linky tísňového volání 158.
V úterý 10. února ve večerních hodinách vyslal operační důstojník hlídku policistů obvodního oddělení Plzeň-střed do Americké ulice, kde se měl nacházet muž, který opakovaně volal na tísňovou linku bez uvedení skutečné mimořádné události.
Po příjezdu na místo hlídka s mužem navázala kontakt a vyzvala jej k prokázání totožnosti. Ten po zákonném poučení uvedl, že je mu smutno a zima a nevidí důvod, proč by na linku 158 nemohl volat. Policistům dobrovolně předložil výpis hovorů ze svého mobilního telefonu, který byl zadokumentován jako důkazní materiál.
Během dvou hodin měl čtyřicetiletý muž kontaktovat linku 158 nejméně šestkrát, další hovory následovaly později večer. Celkem se mělo jednat o více než čtrnáct telefonátů, které však neobsahovaly žádné smysluplné oznámení o ohrožení života, zdraví či majetku. Muž operačnímu důstojníkovi sděloval svou nespokojenost poté, co byl vykázán z prostoru vlakového nádraží, kde přespával bez platné jízdenky, a domáhal se návratu zpět do nádražní haly.
Vzhledem k obavě, že by mohl ve svém jednání pokračovat, policisté muže zajistili. Orientační dechová zkouška prokázala hodnotu přesahující tři promile alkoholu. Muž byl proto převezen do zdravotnického zařízení. Po vystřízlivění ho policisté vyslechli a věc budou následně oznamovat příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Tísňová linka není prostředkem k řešení osobní nespokojenosti.
Člověk se může ocitnout v obtížné sociální situaci. Tísňová linka však slouží výhradně k řešení mimořádných událostí, kdy je bezprostředně ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Každé zbytečné volání může blokovat linku někomu, kdo pomoc skutečně potřebuje.
Zlomyslné nebo opakované bezdůvodné volání na tísňovou linku je závažným jednáním. Může být kvalifikováno jako přestupek s pokutou až do výše 200 tisíc korun. V závažnějších případech může naplnit skutkovou podstatu trestného činu, za který hrozí až dva roky odnětí svobody, ve zvlášť závažných případech až osm let.
Mezi zlomyslná volání patří například šíření poplašných zpráv, opakované blokování linky bez sdělení důvodu, ale i jednání pod vlivem alkoholu.
Osoby v tíživé sociální situaci se mohou obrátit na sociální služby, azylové domy či krizová centra. Policie je připravena pomoci všem, především v případech ohrožení, nikoli však jako prostředek k řešení osobní nespokojenosti.
Zneužití tísňové linky může mít vážné následky. Nejen pro samotného volajícího, ale především pro ty, kteří se v kritické chvíli nemohou dovolat pomoci.
por. Michaela Raindlová
12. února 2026