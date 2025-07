Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opakované upozornění na podvodné investice

Dva poškození chtěli díky investicím zúročit své peníze. Svěřili je nesprávným osobám a přišli o více než milion korun.

Berounští policisté prověřují od 22. července dva případy podvodných investic, v rámci kterých přesáhla škoda 1 300 000 korun. Způsob provedení byl v obou případech totožný. Dva muži reagovali na inzerát o možnosti výhodné investice. Sami si inzerát našli, vyplnili registrační dotazník, na základě kterého se jim začali ozývat „finanční experti“ a další „poradci“. Díky manipulativním technikám, přesvědčivému vystupování a samozřejmě neznalosti a důvěřivosti obou mužů, pachatelé postupně vylákali z prvního poškozeného 976 000 korun a z druhého přes 320 000 korun.

Důrazně a opakovaně varujeme před takovými případy. Pachatelé této trestné činnosti působí profesionálně a přesvědčivě a při své nekalé činnosti využívají moderní technologie a neznalost a důvěřivost lidí. Obrana je jednoduchá. Máte finance, které chcete investovat? Ideálně nereagujte na inzeráty na sociálních sítích a různých webových stránkách a jděte se poradit osobně do vaší banky. Ověřujte si veškeré nabídky, na které reagujete, čtěte recenze, vyhledejte si ve veřejných fórech původ telefonních čísel, investiční společnost si „proklepněte“ ve veřejném seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu dostupném na webu České národní banky. Zahrajte si na detektiva - nespoléhejte se na štěstí a nevěřte extra výhodným nabídkám.

Jak podvod obvykle probíhá:

Nečekaný kontakt – telefonát nebo e-mail nebo zpráva od „investičního poradce“ případně nález lákavého inzerátu

Nabídka zaručeně výhodné investice – leckdy i s využitím tváří známých osobností a politiků

Nátlak na rychlé rozhodnutí

Žádost o zaslání peněz nebo instalaci softwaru

Ukončení komunikace

Vzdálený přístup do počítače? Ano nebo ne?

Víte co znamená vzdálený přístup do počítače? Tyto programy jsou vcelku běžné a používají se k tomu, aby nám někdo na dálku pomohl s problémem s počítačem např. IT technik. Stačí si tento program nainstalovat do počítače, předat vygenerovaný kód další osobě, které se schválí připojení a dotyčný pak může ovládat počítač a pomoci nám. Jedná se však také o velmi častou techniku podvodníků, kdy chtějí, aby si zájemce o investice nainstaloval tento program, díky kterému „ pomohou nastavit a zabezpečitinvestiční účet“. Díky tomuto programu se rovněž dostanou k citlivým datům a mohou provádět různé změny třeba i v internetovém bankovnictví.

Nejlepší obrana? Prevence.

Obezřetnost, nedůvěra – vše si ověřovat

Nenechat se zlákat vidinou perfektních výdělků s žádným rizikem

Nikdy nikomu po telefonu nesdělovat své osobní údaje a další citlivá data

Neinstalovat programy pro vzdálenou správou počítače

V případě, že jste se nechali oklamat a přišli o peníze, je důležité neprodleně kontaktovat vaší banku a požádat o pozastavení platby a obrátit se na nás.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

29. července 2025

