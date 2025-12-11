Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Opakovaně trestaný zadržen pár hodin po krádeži
Policisté územního odboru Opava v minulých dnech objasnili drzou krádež mobilních telefonů, peněženky a dalších osobních věcí hokejistů z jejich šaten v zázemí zimního stadionu na Opavsku.
Samotný skutek se stal v posledním listopadovém týdnu, kdy se v odpoledních hodinách zkušený 52letý recidivista z Karvinska „ocitl“ poblíž hokejové haly a dle svých slov se pouze chtěl podívat na hokej. Blouděním v útrobách stadionu se muž ovšem dostal až k opuštěným šatnám, kde měl brát vše, co viděl. Několik mobilních telefonů, chytré hodinky, zlatý prsten a peněženku s doklady a hotovostí postrádali po tréninku hokejisté, když se vrátili do šatny. Vše oznámili na tísňovou linku 158 a na místo ihned vyrazila hlídka z Kravař.
Policisté po příjezdu zajistili kamerové záznamy, díky kterým získali přibližnou podobu možného pachatele. Jelikož měly jeho další kroky vést do Ostravy, zburcovala kravařská hlídka kolegy v Hlučíně i Ostravě, aby se zapojili do pátrání. Následně dorazilo jednomu z poškozených upozornění o použití platební karty při zakoupení vlakové jízdenky v Ostravě. Ve spolupráci s policisty z oddělení hlavní nádraží Ostrava bylo zjištěno, že jízdenka v uvedené ceně odpovídá jízdence z Ostravy do Karviné. Skrze operačního důstojníka byla upozorněna karvinská hlídka, která podezřelého muže nalezla v blízkosti železničního nádraží i s odcizenými věcmi. Následně jej na místě zadrželi a předali opavským kriminalistům. Ti jej obvinili ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Svým jednáním měl způsobit škodu ve výši téměř 130 tisíc korun.
Díky důkladné práci na místě činu, včasnému předání přesných informací napříč krajem a spolupráci policistů došlo k zajištění většiny odcizených věcí a jejich následnému vrácení poškozeným osobám.
Vzhledem k trestní minulosti obviněného mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Na rozhodnutí soudu si však počká ve vazební věznici, jelikož soudce akceptoval návrh na jeho vzetí do vazby.
por. Jan Segsulka, DiS.
11. prosince 2025
oddělení tisku