Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Opakované návraty na místo činu i krádež po cestě na policii
Plzeňští policisté se v uplynulých dnech intenzivně zabývali několika případy vloupání do motorových vozidel, o nichž veřejnost informovali prostřednictvím tiskové zprávy. Díky rychlé a cílené operativně pátrací činnosti se nyní podařilo zadržet dvě osoby, které mají mít tuto trestnou činnost na svědomí.
Prvním z podezřelých je 42letý muž, kterému vrchní inspektor z obvodního oddělení Plzeň-střed sdělil podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci. Podle dosud zjištěných skutečností měl dne 11. ledna vstoupit bez použití násilí do společných garáží a následně páčením rozbít skleněnou výplň okénka u zaparkovaného vozidla značky Renault. Ze zavazadlového prostoru pak odcizil dva kufry se stavebním nářadím a vrtačku. Poškozenému způsobil škodu přesahující 11 tisíc korun.
Tím ale jeho jednání neskončilo. O čtyři dny později se na stejné místo vrátil a z téhož vozidla, jehož majitel dosud nestihl rozbité okénko opravit, odcizil další stavební nářadí. Podezřelý se zřejmě řídil heslem „do třetice všeho dobrého“, protože po týdnu se do vozidla vrátil potřetí. To už měl majitel okénko opravené, a tak jej muž znovu vypáčil a rozbil. Tentokrát si z vozidla odnesl čelovou svítilnu, laserový měřák a baterii k aku vrtačce. Celková škoda se tak vyšplhala na téměř 30 tisíc korun.
Poslední krádež se mu však stala osudnou. Při činu ho vyrušil náhodný svědek, který okamžitě kontaktoval policii. Policisté muže na místě zadrželi a díky skvělé operativní práci se jim podařilo vypátrat i část odcizených věcí, které byly následně vráceny zpět majiteli.
Druhou zadrženou osobou je 30letý muž, kterého kriminalisté obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, poškození cizí věci a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Podle dosavadních zjištění se obviněný dopouštěl majetkové trestné činnosti již v průběhu loňského roku. Odcizil například horské jízdní kolo připoutané k lampě veřejného osvětlení nebo neoprávněně použil platební kartu, kterou našel v peněžence na ulici. Místo toho, aby nález odevzdal, hotovost z peněženky utratil a platební kartu použil k několika nákupům v obchodech.
V loňském roce se dále nejméně v pěti případech vloupal do zaparkovaných vozidel na různých místech Plzně, odkud odcizil rybářské vybavení, obuv nebo dokonce sonický zubní kartáček. Celková škoda přesáhla 40 tisíc korun.
K dalšímu případu došlo ve čtvrtek 22. ledna letošního roku. Kuriózní na celé situaci je skutečnost, že muž byl toho dne předvolán na policii, kde si měl převzít usnesení o zahájení trestního stíhání týkající se jiné majetkové trestné činnosti. Než však na služebnu dorazil, stihl po cestě poškodit skleněnou výplň vozidla VW Passat a odcizit z něj peněženku s platební kartou. Po převzetí usnesení z policejní služebny zamířil do obchodu s potravinami, kde kartu předal svému známému, který s ní neoprávněně zaplatil nákup.
Podle dosavadních poznatků měl obviněný v krádežích z vozidel pokračovat i v nočních hodinách. V několika dalších případech je nyní jeho jednání předmětem prověřování. Vyslýchán však již nebude na svobodě. Vzhledem k tomu, že pokračoval v trestné činnosti, vydal státní zástupce souhlas se zadržením. Policisté obviněného ještě týž den zadrželi poté, co jej na ulici při cestě do práce na odpolední poznal kolega ze služby kriminální policie a vyšetřování díky své výborné osobní i místní znalosti.
Tyto případy jsou dalším důkazem profesionální, rychlé a velmi efektivní práce plzeňských policistů, kteří díky pečlivé operativní činnosti dokázali pachatele zadržet, zabránit dalším krádežím a část odcizených věcí vrátit zpět jejich majitelům.
por. Michaela Raindlová
27. ledna 2026