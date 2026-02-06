Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Opakovaně kradli v jičínských obchodech
Dva muži byli již dříve odsouzeni.
Policisté z obvodního oddělení v Jičíně v uplynulých dnech ukončili zkrácené přípravné řízení ve věci opakovaných krádeží zboží v místních prodejnách. Spisový materiál byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství.
Na konci minulého roku měl 60letý muž společně s 64letým mužem a 58letou ženou v jedné z jičínských prodejen odcizit zboží v hodnotě téměř 4 tisíce korun. Žena vezla nákupní košík, do kterého jeden z mužů vkládal zboží. Košík následně převzal druhý muž a bez zaplacení s ním prošel ven z prodejny, kde jej zastavil pracovník ostrahy.
V průběhu ledna se oba muži měli dopustit obdobného jednání znovu. Tentokrát 60letý muž vkládal zboží v hodnotě téměř 2 tisíce korun do batohu druhému 64letému muži, který následně opustil prodejnu bez zaplacení. Krátce poté 60letý muž samostatně odcizil zboží v hodnotě bezmála 4,5 tisíce korun, které si vložil do nákupního košíku a následně s ním prošel pokladní zónou bez zaplacení. V dalším případě měl tentýž muž odcizit zboží v hodnotě téměř 6 tisíc korun.
Předmětem krádeží byly zejména potraviny a prostředky na praní prádla.
Oba muži se krádeží dopustili i přesto, že byli za obdobné jednání v posledních třech letech pravomocně odsouzeni. V případě prokázání viny jim nyní hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Jednání 58leté ženy bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.
6. února 2026
