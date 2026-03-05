Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opakované krádeže trafostanic u Nové Paky vyřešeny

Způsobená škoda za téměř 100 tisíc korun. 

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Jičíně v minulých dnech zahájili trestní stíhání 24letého muže a 20leté ženy, kteří byli obviněni ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.

Dvojice se měla v období od prosince roku 2025 do ledna roku 2026 ve třech případech za použití násilí vloupat do technologických skříní u železničního přejezdu v katastru obce Nová Paka, ze kterých měli demontovat a odcizit trafostanice.

Svým jednáním způsobili škodu na odcizených věcech ve výši téměř 53 tisíc korun a škodu na poškozeném zařízení ve výši 45 tisíc korun. Materiál z trafostanic měli následně prodat do výkupu druhotných surovin za částky v řádu několika stovek až nižších tisíc korun.

V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na tři léta.

5. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský

