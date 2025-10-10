Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Opakovaně kontaktoval bývalou družku
Hrozí mu dva roky vězení.
Královédvorští policisté v pondělí 6. října 2025 zadrželi 45letého muže, kterému následně sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, dále z přečinu nebezpečného vyhrožování a z poškození cizí věci.
Podezřelému klademe za vinu, že nejméně v jedenácti případech porušil usnesení o vydání předběžného opatření spočívající v povinnosti se zdržet setkávání s poškozenou, nevstupovat do jejího obydlí ani bezprostředního okolí domu, s čímž byl prokazatelně seznámen policisty.
Muž měl od konce září do doby svého zadržení opakovaně pod vlivem alkoholu kontaktovat bývalou družku v zaměstnání, dále měl chodit k ní před dům, kde jí obtěžoval a ve dvou případech způsobil „naštvaný“ z jejího odmítnutí škodu na majetku přesahující 15 tisíc korun.
Krom toho jí měl vyhrožovat újmou na zdraví, což v ní vzbudilo důvodnou obavu o její život.
Muž nadýchal v době zadržení 1,96 promile.
V případě prokázání viny mu hrozí dva roky vězení.
por. Pižlová Šárka, DiS.
10.10.2025, 9:45