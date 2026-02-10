Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Online svět dětí očima rodičů: beseda o rizicích sociálních sítí
Beseda pro rodiče zaměřená na chování dětí v prostředí sociálních sítí přinesla důležité informace o rizicích online světa i praktické rady, jak děti bezpečně provázet digitálním prostředím. Akce ukázala, že právě informovaní a aktivní rodiče hrají klíčovou roli v prevenci kybernetických hrozeb.
Ve středu 4. února 2026 proběhla na 1. ZŠ Kladno, Amálská 2511 beseda pro rodiče zaměřená na chování dětí na sociálních sítích. Díky bezchybné organizaci ze strany školy se besedy zúčastnilo bezmála 60 rodičů, což považujeme za velký úspěch v oblasti tak důležité prevence a osvěty.
Na konkrétních příkladech bylo rodičům vysvětleno, proč je zásadní „žít“ s dětmi jejich online svět, nerezignovat na kyberprostor a průběžně rozvíjet vlastní digitální znalosti. Právě rodiče jsou totiž tou nejúčinnější prevencí. Kyberprostor skrývá řadu nebezpečí, se kterými se děti mohou setkat, přičemž zde nemohou využívat všech pět smyslů k rozpoznání hrozby. O to důležitější je naučit děti bezpečnému pohybu v online prostředí.
Rodičům byl přiblížen pojem deepfake, tempo seznamování dětí v online prostoru i to, jak snadno mohou děti sdílet své intimní fotografie s neznámými osobami. Dalšími tématy byl kybergrooming, zranitelnost dětí vůči online predátorům, jejich typický postup a množství osobních informací, které o sobě děti často nevědomky sdílejí prostřednictvím veřejných příspěvků na sociálních sítích.
Součástí besedy byly také praktické rady ke společnému fungování rodičů a dětí v digitálním světě. Bylo zdůrazněno, že je důležité děti nekritizovat, nezlehčovat jejich online zážitky, ale naopak s nimi o obsahu sociálních sítí mluvit otevřeně a konstruktivně. Velký důraz byl kladen na to, aby rodiče dětem ukázali, že jejich online prostředí znají a dokážou se v něm orientovat. Místo zákazů je klíčové děti systematicky učit bezpečnému chování na internetu, a to ideálně již při pořízení prvního mobilního telefonu.
Během besedy se rodiče rovněž seznámili s riziky a možnými následky budování digitální stopy a s faktem, že jejími tvůrci nejsou pouze děti, ale často i dospělí. Závěrem byly představeny také základní trestněprávní souvislosti a vysvětleno, jakých trestných činů se mohou dopustit online predátoři, ale v některých případech i děti samotné.
Beseda jasně ukázala, že otevřená komunikace mezi rodiči a dětmi je klíčem k bezpečnému fungování v online světě. Zájem rodičů potvrzuje, že téma digitální bezpečnosti je aktuální a potřebné. Společným cílem je vychovávat děti k odpovědnému chování na internetu, aby se dokázaly v kyberprostoru pohybovat sebevědomě, bezpečně a s vědomím možných rizik.
nprap. Monika Pragerová
PČR,Územní odbor Kladno
10. února 2026