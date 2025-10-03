Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
One man show
Herec skončil v cele.
Policisté obvodního oddělení Most – Zahradní sdělili podezření 28letému muži ze spáchání přečinu výtržnictví, ke kterému došlo poslední den v měsíci září. V pozdních odpoledních hodinách vyjížděla uniformovaná hlídka do ulice Františka Malíka, kde docházelo k ničení majetku a běsnění muže. Ten skončil v policejní cele.
Mostečan měl po předchozím slovním napadení nájemníků přilehlého domu nejprve poškodit skleněnou výplň vchodových dveří, a tím způsobit škodu ve výši 3 tisíce korun. Na silnici pak začal křičet na projíždějící bílé vozidlo, do kterého několikrát udeřil. Z vozovky si vytvořil jeviště a před zraky přihlížejících si svlékl kalhoty i se spodním prádlem. Směrem k řidiči dokonce napodoboval onanii. Za doprovodu hlasitých vulgarismů své představení završil skokem na kapotu vozidla. Kupodivu jeho herecký výkon nevedl k poškození projíždějícího automobilu. Policisté na místě muže zadrželi a zjistili, že jeho monodrama bylo ovlivněno alkoholem. To však není omluva a za hrubé jednání na veřejnosti hrozí podezřelému až dva roky ve vězení.
