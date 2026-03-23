Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Oloupil seniorku
Lounští kriminalisté poslali dotyčného do vazby.
V uplynulých dnech jsme ve večerních hodinách přijali na tísňovou linku 158 oznámení od svědků, kteří si všimli ženy volající o pomoc. Ti sdělili, že došlo k loupežnému přepadení dvaasedmdesátileté ženy na autobusovém nádraží v Lounech.
Na místo okamžitě vyrazily všechny dostupné hlídky, které zjistily, že se mělo jednat o muže, který pod pohrůžkou násilí požadoval příruční tašku vystrašené ženy. Seniorka mu ji ovšem nechtěla dát, tak jí ji měl vytrhnout z ruky a dát se na útěk.
Pět policejních vozů se rozjelo do okolí hledat lapku, který měl stát za tímto skutkem. Nicméně ten se ukryl neznámo kam.
Kriminalisté z lounského oddělení obecné kriminality si případ převzali a pomocí operativně pátracích prostředků zjistili, že by se mělo jednat o již známého recidivistu. Na toho byl v následujících dnech vydán souhlas se zadržením ze strany okresního státního zastupitelství v Lounech a nedlouho poté byl omezen na osobní svobodě v jedné z ulic města Prahy.
Kriminalisté dotyčnému sdělili obvinění ze zločinu loupeže, přičemž další jeho zastávkou byla vazební věznice, kde čeká na rozhodnutí soudu. Pakliže bude osmačtyřicetiletý muž z Lounska uznán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let.
23. března 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje