Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do parkovacího automatu
Parkoviště je na turisticky vyhledávaném místě na Šumavě, hornovltavičtí policisté žádají o spolupráci. (Hlasová schránka 974 236 116)
Policisté z Obvodního oddělení Horní Vltavice zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. Dosud neznámý pachatel se z neděle na pondělí vloupal do parkovacího automatu v obci Kvilda. Automat byl umístěn na parkovišti u návštěvnického centra SNP Šumava, což je vyhledávané místo turisty, mířícími k jelenímu výběhu. Poškozením parkovacího automatu a krádeží peněz vznikla poškozené organizaci škoda za více jak 230 000 korun.
Hornovltavičtí policisté nyní po pachateli pátrají a zároveň žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 760 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
16. září 2025