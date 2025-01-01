Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.
Opavsko - zabezpečení rekreačních objektů, chat a zahradních domků
Chaty, chatičky, chalupy a zahradní domky jsou objekty, které využíváme kromě svého domova k odpočinku. Avšak s příchodem podzimu a chladnějšího počasí přichází také období ,,zazimování“ rekreačních objektů. V případě těchto našich útočišť je nezbytné nepodceňovat ochranu před nechtěným návštěvníkem, zejména v době, kdy zde nepobýváme delší dobu. Zpravidla se jedná o zimní sezónu. Pro majitele těchto víkendových zázemí to znamená jediné, řádně zabezpečit svoji nemovitost a odradit tak případné zloděje od páchání trestné činnosti.
Policisté z obvodního oddělení Vítkov berou vážně zabezpečení chat či rekreačních objektů, a proto zrealizovali rozsáhle kontroly v oblastech Vítkov (Zálužné, Podhradí), Melč – Mokřinky, chatoviště Kružberk a Staré Těchanovice (Jánské koupele). Z celkem 250 zkontrolovaných rekreačních objektů nedošlo k žádnému narušení.
Přesto připomínáme několik preventivních rad, jak vhodně kombinovat bezpečnostní prvky před zloději.
Nejslabším místem všech objektů, včetně rekreačních, jsou veškeré stavební otvory, vstupní a okenní prostory a prosklené plochy.
Zárubně, ostění, panty, dveře mohou být také slabým místem. Vhodná je kombinace mechanických a elektronických prvků zabezpečení, například:
- Bezpečnostní štít a profilová cylindrická vložka (chrání před odvrtáním, roztržením, vyhmatáním planžetou).
- Odolné dveře, bezpečnostní dveře a různé typy mříží.
- Zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti (odolný proti odvrtání, pojistka při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru, speciální protiplech).
- Vrchní přídavný zámek (násobí bezpečnost vstupních dveří, vložku nelze rozlomit, vyhmatat).
- Dveřní závora příčná a celoplošná (chrání před násilným vyražením, vysazením a vyháčkováním vstupních dveří).
- Elektrický zabezpečovací systém (EZS). Tento systém slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého objektu (různé elektronické detektory, magnetické kontakty, které ihned vyrozumívají, že dveře či okno bylo právě otevřeno).
Technika má nezastupitelnou úlohu, ale máme zde celou řadu i docela obyčejných opatření, která nic nestojí. Udržování dobrých vztahů se sousedy, všímat si pohybu neznámých lidí v okolí, nechlubit se zbytečně svým majetkem, nenechávat v okolí objektu volně odložené nářadí, například žebříky.
V případě vloupání se vyplatí mít někde poznačené výrobní čísla přístrojů a věcí. Skvělou a jednoduchou možností, jak budit zdání, že je rekreační objekt pravidelně navštěvován, může být například řádná údržba zahrady. Není v silách policie, aby uhlídala veškeré rekreační objekty. Starost o zabezpečení musí mít především jejich majitelé.
Více informací naleznete na stránkách: https://policie.gov.cz/clanek/prevence-zabezpecte-se--zabezpecte-se-chrante-majetek-sobe-i-svym-sousedum.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
oddělení prevence