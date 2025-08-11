Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrací akce se šťastným koncem
Po ztracené seniorce pátrali policisté téměř sedm hodin.
V ponděli po druhé hodině ranní přijali policisté na Českobudějovicku oznámení o ztracené seniorce. Dle jejích příbuzných, kteří zavolali o pomoc, odešla žena (nar. 1941) z jednoho penizionu v obci Olešnice, kde byla na rodinné rekreaci. Jejímu odchodu předcházela hádka. Seniorka měla naznačit, že si něco udělá a poté odešla pryč. Mobilní telefon u sebe neměla, a protože ji nemohli nikde najít a žena byla na tomto místě poprvé, raději požádali o pomoc policii.
Okamžitě se rozjela pátrací akce, do které bylo postupně nasazeno 12 policistů z několika oddělení, služební pes a také policejní vrtulník. Policisté měli k dispozici fotografii ženy, popis jejího oblečení. Propátrali samotnou obec i přilehlé okolí a také obce v blízkosti. Samozřejmě také ověřovali informace ve zdravotnických zařízeních, zda ženu někde neošetřovali. Vše s negativním výsledkem. Po deváté hodině přišla dobrá zpráva, ženu se podařilo ve spolupráci se všímavými občany vypátrat, naštěstí byla v pořádku. Celou noc chodila po obci a jejím okolí, nakonec se vydala na autobusovou zastávku v Olešnici, odkud chtěla odjet do Prahy. Nejen policistům, ale i občanům patří velké poděkování za jejich nasazení a především všímavost, díky které se podařilo ženu nalézt.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
11. srpna 2025