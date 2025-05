Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Okresní kolo dopravní soutěže

Tábor – Písek – Mladí cyklisté z Táborska a Písecka soutěžili o postup do krajského kola.

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro rok 2025 proběhlo dne 20. května v Táboře v areálu Dětského dopravního hřiště u Jordánu.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Koordinační rada Ministerstva dopravy – BESIP.

Pořadatelem okresního kola v Táboře byl Aktiv BESIPu při MěÚ Tábor ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Táboře, Územním odborem Policie ČR Tábor, Městským úřadem a Městskou policií Tábor, Automotoklubem Malý Jordán Tábor, Oblastním spolkem ČČK v Táboře, Vojenskou policií Tábor a VOŠ a SZeŠ v Táboře. Akce se konala za finanční podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Počasí soutěžícím celkem přálo a byla účast hojná.

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii byli zařazeni do družstvech 4 žáci (2 chlapci, 2 dívky) ve věku 10–12 let. Letos se v této kategorii zúčastnilo 7 družstev z Táborska a 3 družstva z Písecka. Ve druhé kategorii soutěžila rovněž čtyřčlenná družstva (2 chlapci, 2 dívky) ve věku 12–16 let a v této kategorii se zúčastnilo 5 družstev z Táborska a 5 družstev z Písecka.

Soutěžící prokazovali své znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu, vyzkoušeli si jízdu zručnosti a prověřili svůj orientační smysl. Podíleli se na záchraně člověka v bezvědomí, ošetřovali rozbitá kolena a ruce.

Výsledky Tábor:

V první kategorii za Táborsko se na prvním místě umístili žáci ze základní školy ZŠ a MŠ nám. Mikuláše z Husi Tábor, druhé místo si vybojovali žáci ze ZŠ a MŠ Měšice a třetí místo získali žáci ze ZŠ a MŠ Choustník.

Ve druhé kategorii za Táborsko si vítězství vybojovali žáci ze ZŠ a MŠ Jistebnice. Ne druhém místě se umístili žáci ze ZŠ a MŠ Choustník a třetí místo získali žáci ze ZŠ Blatské sídliště Veselí nad

V jednotlivcích se v mladší kategorii zvítězila za dívky Kateřina Kubartová a za chlapce Josef Studnička. Ve starší kategorii zvítězila za dívky Ema Svatošová a za chlapce Ivan Solařík. Za své výkony získali cyklistické dresy.

Výsledky Písek:

V první kategorii za Písecko se na prvním místě umístili žáci ze ZŠ Chyšky, druhé místo si vybojovali žáci z 1. ZŠ T. G. M. Milevsko a třetí místo získali žáci ZŠ a MŠ Bernartice.

Ve druhé kategorii za Písecko si vítězství vybojovali žáci ze ZŠ Chyšky, druhé místo si vybojovali žáci ze ZŠ T. G. Masaryka Písek a třetí místo získali žáci ze ZŠ a MŠ Josefa Kajetána Tyla Písek.

Vítězná družstva, kterým ze srdce gratulujeme, postupují do krajského kola. To se bude konat dne 28. května 2025 na dopravním hřišti v Třeboni.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 20. května 2025

vytisknout e-mailem