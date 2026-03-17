Okresní dopravně bezpečnostní akce zaměřená na rychlost
V pondělí 16. března 2026 proběhla na teritoriu územního odboru Kutná Hora dopravně bezpečnostní akce, do které se zapojili dopravní policisté.
Policejní hlídky se zaměřily zejména na dodržování stanovené rychlosti jízdy, způsobu jízdy na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav vozidel, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči před jízdou a na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při výkonu služby pátrali policisté i po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách a věcech.
Během akce zkontrolovali několik desítek vozidel, přičemž zjistili osmnáct přestupků, které na místě vyřešili blokovou pokutou. V sedmnácti případech šlo o nedodržení stanovené rychlosti v obci a v jednom se jednalo o nevyhovující technický stav vozidla.
Do cíle svých cest dojeďte v pořádku. Na daleké cesty nezapomeňte být odpočatí a cítit se dobře. Pokud tomu tak není, snažte se cestu odložit na později. Na silnice se v hojném počtu vydali cyklisté i motocyklisté, respektujte se vzájemně, předvídejte a dbejte vzájemné ohleduplnosti.
Policisté upozorňují všechny účastníky silničního provozu, že obdobné akce, se budou v brzké době opakovat.
por. Mgr. Vendulka Marečková
17. března 2026