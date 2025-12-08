Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Okradly seniory při nákupu
Pátráme po dvou ženách, které okrádají seniory.
Vzorový případ krádeže v době předvánočních nákupů řeší tepličtí policisté. Obrátila se na ně žena v seniorském věku, která si uschovala peněženku do tašky, kterou měla zavěšenou na rameni. Když provedla nákup v supermarketu a chtěla zaplatit u kasy, zjistila, že peněženku v tašce nemá. Přivolaní policisté zajistili kamerový záznam, na kterém jsou vidět dvě podezřelé ženy přímo při krádeži. Stejné ženy mají na svědomí i další obdobné krádeže na seniorech v Ústeckém kraji. Mohlo by se jednat o cizinky a policisté se obrací na veřejnost s pomocí ke ztotožnění osob, případně s informací o jejich pobytu, či výskytu. Poznatky přivítáme na lince 158. Za spolupráci děkujeme.
8. prosince 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí